Стало известно о заинтересованности РФ в диалоге о неделимой безопасности Путин: Россия заинтересована в развитии в ООН диалога о неделимой безопасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел в том числе в стенах ООН, передает корреспондент NEWS.ru. Глава государства добавил, что международные дискуссии о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире уже идут.

Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности, — сказал глава государства.

Он добавил, что шанс построить надежную систему безопасности был у мира в конце прошлого века. Россия была на это настроена, но Запад счел по-другому, заявил Путин. По его словам, западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир.

Президент России также сообщил, что заявления о нападении России на Европу являются «домыслами и бредом». По его словам, они озвучиваются для «обоснования гонки вооружений». Он подчеркнул, что опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость от США.