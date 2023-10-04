Стало известно о захвате диверсанта в Крыму ФСБ захватила диверсанта, участвовавшего в попытке высадки в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ заявила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадки в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе опроса пленный раскрыл цели группы — фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага.

Один диверсант захвачен в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ФСБ добавили, что диверсантов остановили и отбросили пограничники, подразделения МВФ и Росгвардии.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ минувшей ночью, 4 октября, пресекли попытку диверсантов ВСУ атаковать территорию Крыма. Украинцы пытались добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Отмечалось, что для удара по катерам и гидроциклам ВСУ в воздух был поднят самолет Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Он атаковал отступающие подразделения украинцев.

При этом SHOT написал, что минувшей ночью было уничтожено около 13 диверсантов, которые пытались атаковать Крым. При себе у них были винтовки M4 и осколочные гранаты. Минобороны РФ эти сведения никак не комментировало.