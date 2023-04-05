Стало известно о задержании силовиков по обвинению в пытках В Калининграде арестовали пять сотрудников Росгвардии, МВД и таможни по обвинению в пытках

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Ленинградский районный суд Калининграда арестовал двоих сотрудников Управления Росгвардии, сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области, должностное лицо УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу и сотрудника Калининградской областной таможни за превышение полномочий, сообщили в режиме суда, передает ТАСС. По данным ведомства, пятеро сотрудников силовых ведомств в ходе расследования уголовного дела применили насилие в отношении семерых граждан.

Ленинградским районным судом города Калининграда арестованы пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Постановлениями суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 мая 2023 года, — сообщили в пресс-службе.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил со ссылкой на «Команду против пыток» о том, что в СИЗО Краснодарского края более трех лет находится местный житель Евгений Скиданов, которого обвиняют в убийстве знакомой. По данным канала, у следствия нет никаких доказательств этого, кроме признательных показаний Скиданова, которые адвокаты называют самооговором, сделанным под пытками в подвале ОВД.