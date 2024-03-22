Небензя сообщил о выполнении одной из целей СВО Небензя: цель спецоперации по демилитаризации Украины можно считать выполненной

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Василий Небензя

Цель специальной военной операции по демилитаризации Украины выполнена, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВСУ выживают лишь за счет поставок оружия НАТО.

С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена, — заявил Небензя.

Ранее бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос заявил, что Украина сталкивается с нехваткой средств ПВО для перехвата российских ракет. По его словам, быстро нарастить производство такого вооружения Евросоюз не может. Он предположил, что США могли бы решить проблему, однако даже в таком случае это будет непросто.

Начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар, в свою очередь, отмечал, что Запад не ограничит поддержку Украины только поставками оружия. По его словам, европейцы должны быть готовы рисковать, чтобы в ближайшие десять лет обеспечить безопасность Европы.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось.