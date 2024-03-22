Цель специальной военной операции по демилитаризации Украины выполнена, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВСУ выживают лишь за счет поставок оружия НАТО.
С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена, — заявил Небензя.
Ранее бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос заявил, что Украина сталкивается с нехваткой средств ПВО для перехвата российских ракет. По его словам, быстро нарастить производство такого вооружения Евросоюз не может. Он предположил, что США могли бы решить проблему, однако даже в таком случае это будет непросто.
Начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар, в свою очередь, отмечал, что Запад не ограничит поддержку Украины только поставками оружия. По его словам, европейцы должны быть готовы рисковать, чтобы в ближайшие десять лет обеспечить безопасность Европы.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось.