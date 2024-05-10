РБК: Дмитрий Патрушев может занять должность вице-премьера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Патрушев

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера в новом правительстве, сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций. Один из них уточнил, что Патрушев в случае перехода на новую должность не будет совмещать ее с постом главы Минсельхоза.

Источник РБК уточнил, что Патрушеву будут переданы преимущественно те сферы, которые прежде курировала Виктория Абрамченко. Речь идет о координации деятельности Минсельхоза и Минприроды, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр.

Тем временем другой источник РБК заявил, что на должность министра сельского хозяйства рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Агентство направило запрос в ведомство.

Согласно законодательству РФ, 7 мая, после инаугурации президента страны Владимира Путина, правительство в полном составе подало в отставку. Это касается в том числе ключевых фигур центрального аппарата. Список включает в себя председателя кабмина Михаила Мишустина, первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, замглавы кабмина и руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, зампредов правительства Викторию Абрамченко, Татьяну Голикову, Александра Новака, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, свои посты покинули члены правительства, отвечающие за экономическую деятельность, природные ресурсы, транспорт, строительство и энергетику. Среди них Денис Мантуров, Антон Котяков, Максим Решетников, Антон Силуанов, Александр Козлов, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Ирек Файзуллин и Николай Шульгинов.