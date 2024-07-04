Стало известно о возможной поездке Путина в Монголию Песков: Путин может отправиться в Улан-Батор в 2024 году

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин может посетить Улан-Батор в этом году, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сроки визита главы государства в Монголию еще не согласованы.

Когда будет согласована… В этом году возможна, да, — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены. По его словам, переговоры российского лидера с турецким коллегой согласуют по дипломатическим каналам.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Путина в республику. Российский лидер согласился посетить страну в ноябре текущего года. Токаев отметил, что визит Путина «просто необходим» для того, чтобы темп сотрудничества Москвы и Астаны оставался на таком же высоком уровне. В свою очередь, глава РФ заметил, что наиболее рационально было бы провести такую встречу в связи с предстоящим саммитом ОДКБ.

Путин накануне в рамках саммита ШОС встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время приветствия российский лидер отметил большой объем взаимодействия между двумя странами и выразил уверенность, что даже при ежемесячных встречах главам государств «было бы о чем поговорить».