Стало известно о возможной отставке в правительстве России до конца года ТАСС: замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть пост в декабре

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Замглавы Минтранса России Игорь Чалик

Замглавы Минтранса России Игорь Чалик может покинуть свой пост до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в транспортной отрасли. По словам одного из собеседников агентства, кандидат на эту должность уже есть.

Он может уйти в декабре, — сообщил источник.

Чалика назначили заместителем министра транспорта в январе 2021 года. Перед этим он занимал должность заместителя гендиректора — летного директора авиакомпании «Аэрофлот».

Мэр города Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко ранее провел в своем Telegram-канале опрос, стоит ли ему уйти в отставку. В итоге градоначальник остановил голосование, когда по результатам большинство участников выступило за продолжение его работы на посту. По словам мэра Стрежевого, его единственной целью было поставить точку в дискуссии об использовании песка и соли при уборке улиц.

13 ноября сложил полномочия премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ушедший в отставку вместе с кабинетом министров. В стране приступил к работе новый состав парламента после того, как в октябре партия «Право и справедливость» по итогам выборов утратила большинство мест в сейме. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя итоги польских выборов, заявил, что гордится народ страны, который «привел к власти оппозицию».