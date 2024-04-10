Названа дата визита Лукашенко в Москву Путин 11–12 апреля проведет переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин 11–12 апреля проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что лидеры двух стран 12 апреля проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства.

Путин ранее провел телефонные переговоры с Лукашенко. Российский лидер поздравил президента соседней республики с успешным проведением парламентских выборов, после чего обсудил с ним аспекты международной обстановки.

Также сообщалось, что Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, в которых он участвовал в качестве самовыдвиженца. Отмечается, что Лукашенко назвал ошеломляющим результат мероприятий.