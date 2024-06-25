Стало известно о визите лидера Палестины в Москву Ушаков: согласованы точные даты визита лидера Палестины Аббаса в Москву

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Махмуд Аббас

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву согласован, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, уже определены точные даты. Однако он не стал называть ориентировочные сроки.

Да, с ним согласованы даты визита в Москву, — заявил Ушаков.

Также сообщалось, что заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук планировал посетить Москву 24 июня. По имеющимся данным, в российской столице он должен был принять участие в переговорах, а также провести ряд встреч в Министерстве иностранных дел РФ.

До этого спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что руководство ХАМАС пообещало освободить россиян, находящихся в заложниках на территории сектора Газа. Он отметил, что участники движения пойдут на этот шаг, если будет прекращен огонь в анклаве.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что мир на Ближнем Востоке не будет достигнут без выполнения решения о двух государствах — Израиля и Палестины. Турецкий лидер подчеркнул, что ответственность за урегулирование палестино-израильского конфликта лежит на ООН.