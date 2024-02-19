Стало известно о тяжелом отравлении главы ЛНР Минобороны: ВСУ отравили Пасечника фенольными соединениями в декабре 2023 года

Фото: Kremlin.ru

Леонид Пасечник

Вооруженные силы Украины в декабре 2023 года отравили фенольными соединениями главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, отравление оказалось очень тяжелым, заявил в ходе брифинга Минобороны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Украина применяет токсичные вещества не только в зоне боестолкновений, но и для организации терактов.

ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. <...> 5 декабря 2023 года глава администрации ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями, — заявил он.

Кириллов отметил, что расследования других случаев отравления чиновников из новых регионов России продолжаются.

5 августа 2022 года стало известно об отравлении главы Херсонской области Владимира Сальдо. Его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. Сообщалось, что лечением Сальдо занимались специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя. К руководству администрацией региона он вернулся 29 сентября.

Сальдо заявлял, что ответственным за его отравление является его близкий. Он подчеркнул, что охота за ним началась еще до начала военной операции на Украине. Он отметил, что его товарищ получил большую сумму денег от украинских спецслужб и использовал против него сильнодействующее отравляющее вещество.