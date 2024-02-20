Стало известно о тайных пыточных ВСУ в Авдеевке Посол МИД Мирошник не исключил, что в Авдеевке находились тайные пыточные ВСУ

Фото: МО РФ

В Авдеевке могли находиться тайные захоронения и пыточные Вооруженных сил Украины, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, которые передает РИА Новости, Киев мог удерживать в заключении жителей города по политическим мотивам.

Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развернута эта работа, — заявил Мирошник.

Как уточнил посол, есть информация, что жителей Авдеевки отводили в специальные места по политически мотивированным статьям или подозрениям. Мирошник пояснил, что для документального подтверждения этих сведений необходимо провести работу с гражданами, которые выходят из города.

Военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Татарин ранее сообщил, что в Авдеевке, которая была взята под контроль ВС России 17 февраля, осталось около 200 мирных жителей. По его словам, российские бойцы оказывают им гуманитарную помощь. Он также добавил, что граждане были рады приходу военных ВС РФ, поскольку ВСУ притесняли мирное население.