Стало известно о создании штурмовых отрядов ВСУ из полицейских Ганчев: ВСУ создают штурмовые отряды из полицейских в Харьковской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины формируют в Харьковской области штурмовые подразделения из сотрудников полиции, не имеющих боевого опыта, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, подобная практика проводится в связи с нехваткой солдат и может быть распространена и на сотрудников СБУ.

Из-за нехватки людей на фронте и уже абсолютно очевидного дефицита мобилизационного ресурса киевскому режиму уже ничего не остается, как отправлять на фронт действующих сотрудников правоохранительных органов, — заявил Ганчев.

Он усомнился, что подобные отряды могут быть эффективными, так как в подразделения попадают люди без боевого опыта. Кроме того, считает Ганчев, Киев провоцирует рост преступности, потому что в городах не останется людей для охраны правопорядка.

Ранее авиация и артиллерия России поразили 1-ю президентскую бригаду ВСУ. По информации начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, противник попал под удар на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, разведчики российской группировки «Юг» огнем из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» ликвидировали более десяти бойцов ВСУ на Артемовском направлении. В Министерстве обороны РФ отметили, что с помощью дрона был уничтожен американский переносной ПТРК Javelin.