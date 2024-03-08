Стало известно о сотнях потерянных ВСУ беспилотников Минобороны: ВС России за неделю уничтожили 796 беспилотников ВСУ

Фото: МО Украины

Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю ликвидировали 796 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. Также, уточнило ведомство, ВСУ лишились истребителя МиГ-29.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов, — заявили в МО.

В ведомстве отметили, что на Авдеевском, Херсонском, Купянском и Донецком направлениях ВС России смогли значительно улучшить свои позиции. Кроме того, добавили в Минобороны, за последнюю неделю 24 украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска улучшили свои позиции в Запорожской области. По его словам, ВС РФ продвинулись на Ореховском направлении на 1 км от населенного пункта Вербовое к селу Работино. Он отметил, что бои в Работино продолжаются. ВСУ в массовом порядке применяют беспилотники, с помощью которых ведут разведку, а также наносят удары FPV-дронами, уточнил Рогов.