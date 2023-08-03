Стало известно о сокращении нефтегазовых доходов России Минфин: нефтегазовые доходы России снизились в 1,7 раза

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Нефтегазовые доходы России за период с января по июль текущего года сократились в 1,7 раза, следует из данных Министерства финансов РФ, опубликованных на официальном сайте. Поступления в бюджет страны от соответствующей отрасли составили 4,193 трлн рублей.

Доходы РФ за аналогичный период в 2022 году составили 7,146 трлн рублей. При этом за июль текущего года показатели удалось увеличить на 5,2%. Рост связывается с налогом на дополнительный доход, который уплачивается раз в квартал. В июле текущего года он составил 294,5 млрд рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в нефтяной отрасли принес в бюджет России 3,571 трлн рублей, снизившись на 38,9%. НДПИ на газ, напротив, увеличился на 62,8%. В денежном выражении поступления составили 681 млрд рублей.

Ранее стало известно, что бюджет РФ недополучил триллионы рублей по налогам. По данным «Известий», по итогам прошедшего года отечественные компании задолжали на 545 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

Дефицит бюджета РФ в связи с этим составил 3,3 трлн рублей. По словам экспертов, проблема с неуплатой налогов связана с проблемами компаний, которые необходимо «решать на месте». Какая ситуация сложится в текущем году, спрогнозировать сложно, говорится в материале.