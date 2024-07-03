Стало известно о смерти российского посла в одной африканской стране МИД РФ: российский посол в Алжире Шуваев скончался в возрасте 69 лет

Посол России в Алжире Валерьян Шуваев скончался в среду, 3 июля в стране пребывания, сообщило Министерство иностранных дел РФ на официальном сайте. Отмечается, что дипломату было 69 лет.

Руководство Министерства и Департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике, — сказано в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, Шуваев окончил Московский государственный институт международных отношений в 1977 году, после чего сразу поступил на службу в МИД СССР. Пост посла России в Алжире дипломат занял в мае 2022 года, в ходе своей службы показал себя в качестве «блестящего профессионала, эрудита и великолепного дипломата-арабиста».

Ранее сообщалось, что 29 июня скончался студент первого курса бакалавриата МГУ имени Ломоносова Александр Калимулин. В сообщении на сайте вуза выражены соболезнования родным и близким покойного, которого СМИ называют сыном помощника президента России. Отмечалось, что парень был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве. Причина смерти не уточнялась.