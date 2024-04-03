Стало известно о скором визите Лаврова в Китай Захарова: Лавров отправится на переговоры в Китай в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

В ближайшее время состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай, сообщила во время брифинга официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По ее словам, запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

В ближайшее время состоится официальный визит министра иностранных дел РФ в КНР, предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая господином Ван И, — сказала дипломат.

Захарова добавила, что министры обсудят двустороннюю повестку, а также работу в рамках ООН, БРИКС, ШОС и «Группы двадцати». Также переговоры затронут ряд горячих тем, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором визите в Россию. Он заявил, что Россия является примером для подражания, так как находится на пятом месте среди мировых экономик в условиях санкций. По его словам, Каракас намерен следовать примеру Москвы.

Министр Лавров до этого объяснил, почему Россия больше не верит Западу. По его словам, Москва делала это до последнего, но любые заявления Запада, даже те, что фиксировались на бумаге, оказывались если не прямой ложью, то лицемерием. Он заявил, что российские власти больше не будут повторять этих ошибок.