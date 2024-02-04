Стало известно о продлении семейной ипотеки в России Хуснуллин: в России продлят программу «Семейная ипотека»

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В РФ продлят программу «Семейная ипотека», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время пленарного заседания на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По его словам, которые передает ТАСС, также планируется поддерживать ипотеку на Дальнем Востоке и в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ, — сообщил Хуснуллин.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что в России может появиться льготная ипотека для определенных категорий граждан. По мнению эксперта, необходимо создать льготное кредитование на покупку жилья для решения социальных вопросов, а также чтобы «пузырь непродаваемых квартир рассасывался». Он подчеркнул, что в настоящее время россияне не могут приобрести квартиры без кредита и в таких условиях высокий процент немыслим.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко пояснила, что в 2024 году для россиян останутся доступными сразу несколько льготных ипотечных программ. Речь идет о дальневосточной, арктической, сельской и ипотеке для IT-специалистов. Эксперт подчеркнула, что льготная ипотека для семей с двумя детьми действует до 2025 года, а на новостройки — до июля 2024-го.