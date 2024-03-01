Стало известно о претензиях к новому ГОСТу на школьную форму Роспотребнадзор указал на несоответствие ГОСТа на школьную форму регламенту ЕАЭС

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре раскритиковали ГОСТ школьной формы, разработанный Роскачеством, пишут «Известия» со ссылкой на документ техкомитета по стандартизации. В ведомстве заявили, что предложенный стандарт содержит ссылки на устаревшие или частично отмененные ГОСТы и не соответствует нормам, действующим на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

[Применение стандарта] создаст риски возникновения конфликтных ситуаций между производителями одежды, торговой сетью, потребителями и надзорными органами, — приводит издание выдержку из документа техкомитета РПН.

В ведомстве считают, что ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные требования к влаго- и воздухопроницаемости, разрывной нагрузке и стойкости к истиранию тканей. Помимо того, в Роспотребнадзоре указали, что некоторые требования в ГОСТе конфликтуют с техрегламентом на детскую продукцию.

Так, стандарт предусматривает санитарную обработку одежды с помощью дезинфицирующих растворов, в то время как нормы ЕАЭС требуют ухаживать за изделиями по инструкции изготовителя.

В Роскачестве в свою очередь заявили, что предложенный стандарт является добровольным, поэтому производители могут его не применять. При этом в организации отметили, что ГОСТ можно скорректировать.

В Роскачестве планировали утвердить ГОСТ на школьную форму в 2024 году. Предполагалось, что стандарт начнет применяться с середины 2025 года.