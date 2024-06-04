Путин встретится с президентом Боливии Песков: Путин встретится с президентом Боливии на полях ПМЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Боливии Луисом Арсе, рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, переговоры состоятся на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Это (ПМЭФ. — NEWS.ru) будет хороший повод пообщаться для двух президентов, что они и сделают. По деталям отдельно расскажет мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков: он будет отдельный брифинг делать по внешнеполитической программе форума, — уточнил Песков.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ может затронуть тему мирных переговоров по Украине. По его словам, тема переговоров может быть выбрана российским лидером на фоне предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет 16–17 июня. Кроме того, 13–15 июня должен состояться саммит лидеров стран «Большой семерки» в Италии.

Петербургский международный экономический форум в 2024 году пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Основной темой мероприятия в этом году стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Выступление главы государства запланировано на 7 июня.