Стало известно о предложениях для кандидата в министры образования РФ Сипягин подготовил ряд предложений для и. о. министра образования РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фальков

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию, депутат Государственной думы Владимир Сипягин рассказал NEWS.ru, что для и. о. министра образования России Валерия Фалькова подготовил предложения. По его словам, одно из них касается дополнительных гарантий занятости и льгот в виде квотирования мест для «молодых ученых».

Мне кажется, это будет способствовать «омоложению» российской науки. Обязанность по квотированию рабочих мест может быть установлена законом «О социальной защите молодых ученых», — сказал Сипягин.

Кроме того, депутат не обошел стороной и тему международного сотрудничества. Он предлагает создать координационный орган в правительстве России — комиссию по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества.

Для расширения межведомственного формата сотрудничества между федеральными органами исполнительной и законодательной власти, направленного на развитие международных связей в сферах образования, науки и технологий, необходимо создать координационный орган в правительстве России — комиссию по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества, — заявил депутат Владимир Сипягин нашему изданию.

13 мая Госдума одобрила список вице-премьеров обновленного правительства Михаила Мишустина. Теперь 14 мая парламенту предстоит утвердить 16 кандидатов в министры. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко ранее заявила, что сенаторы рассмотрят этот вопрос до 15 мая.