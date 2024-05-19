Стало известно о повреждениях в результате атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: несколько домов повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь

Фото: МО Украины

Несколько домов повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, никто из местных жителей не пострадал.

Пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет. <...> В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба, — говорится в сообщении.

Глава города поблагодарил сотрудников коммунальных служб, специалистов спасательной службы Севастополя, пиротехников МЧС и Росгвардии за оперативную и слаженную работу. Он добавил, что к настоящему моменту специалисты обследовали и убрали практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения.

Ранее Развожаев уточнил, что гражданская инфраструктура не была повреждена в результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины. 17 мая губернатор сообщил, что российские военнослужащие уничтожили в Севастополе десятки беспилотных летательных аппаратов и более пяти безэкипажных катеров украинской армии. По его данным, также обошлось без пострадавших.