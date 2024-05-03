Стало известно о потерях ВСУ за сутки Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 360 бойцов и танк Abrams

Фото: МО Украины

Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, сообщили в Министерстве обороны России. По данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины за этот же промежуток времени потеряли до 360 бойцов и танк Abrams.

Отражены 10 контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, — сказано в сообщении.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины пять пикапов самоходную установку Paladin, пушку DANA М2, гаубицу «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30.

Ранее украинский военный обозреватель Сергей Морфинов заявил, что бойцы ВС РФ все чаще стали наносить точные ракетные удары, которые наводят дронами-разведчиками. По его словам, таким образом были поражены один комплекс HIMARS и две пусковые установки Patriot в Покровске. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо, комментируя ситуацию в зоне СВО, заявил, что украинские бойцы массово дезертируют или сдаются в плен военным российской армии. Он также уточнил, что на фронте можно отметить продвижение ВС РФ и методичное уничтожение личного состава ВСУ.