Стало известно о последнем репортаже погибшего военкора «Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Еремина

Фото: МО РФ

В своем последнем репортаже погибший на границе ДНР и Запорожской области военкор Семен Еремин рассказывал о том, как российские бойцы в зоне специальной военной операции учатся сбивать вражеские дроны, пишут «Известия». По его словам, БПЛА издает «мерзкий» звук.

Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. Звук мерзкий... Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой... Ух, — сказал Еремин в своем последнем сюжете.

Ранее сообщалось, что корреспондент работал на этой должности с 2017 года. С самого начала специальной военной операции по защите Донбасса он рассказывал о событиях на фронте. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В ночь на 1 января ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР писал, что в результате обстрела Донецка погиб военкор. Источник агентства сообщил, что еще один человек пострадал. Собеседник также отметил, что под удар попала гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.

22 июля 2023 года стало известно о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, он попал под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки вместе с группой коллег, также при атаке пострадали журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.