Стало известно о попытках США запугать россиян перед выборами Захарова: США готовили много фейков перед выборами в РФ и хотели запугать людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы президента Российской Федерации

США готовили множество фейков перед и во время голосования на выборах президента России, сообщила ТАСС представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон пытался «запугать людей». Она отметила, что Штаты также используют хакеров, чтобы подорвать выборы в России.

Они (США. — NEWS.ru) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать, — сказала Захарова.

Ранее представитель российского МИД заявила, что западные страны активизировались на фоне проведения выборов главы государства в России. По словам Захаровой, за процессом голосования наблюдает весь мир и некоторые пытаются «что-то нам испортить, навредить всячески». Она также высказалась о сокращении избирательных участков для россиян в зарубежных странах. Захарова уточнила, что такие изменения произошли только в одном государстве.

Депутат Василий Пискарев ранее заявил, что одной из самых главных особенностей избирательной кампании 2024 года в России стали попытки Запада оказать влияние на ход выборов. По его словам, ежедневно фиксировались «демонстративные контакты» представителей Конгресса США, бундестага и Европарламента с «разного рода экстремистами и сепаратистами» на территории РФ.