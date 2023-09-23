Стало известно о подлоге при передаче Крыма УССР Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР использовался несуществующий документ

Фото: Дмитрий Чернов/РИА Новости

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Президиум Верховного совета СССР при публикации указа о передаче Крыма УССР ссылался на несуществующий документ, рассказал РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. По его словам, это выяснилось в ходе изучения архивов. Речь идет о совместном представлении президиумов верховных советов двух республик.

В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало, — объяснил Трофимов.

По словам депутата, при передаче Крыма было допущено грубейшее нарушение всех трех конституций — СССР, РСФСР и УССР. Не были соблюдены и права жителей полуострова, для которых не провели референдума.

Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР, — добавил Трофимов.

Ранее сообщалось, что крымский парламент подготовил два обращения в Конституционный суд. Он просил проверить законность передачи полуострова в состав Украинской СССР. Проект обращения планируется представить на открытии осенней сессии.