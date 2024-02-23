Стало известно о подготовке «проукраинского шабаша» в ООН к 24 февраля Полянский сообщил о подготовке «проукраинского шабаша» в ООН к годовщине СВО

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По случаю годовщины спецоперации в ООН созывают «проукраинский шабаш», сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале. По его словам, в Нью-Йорк уже «слетаются» различные министры, которые игнорируют подобные мероприятия, если они организовываются из-за ситуации в секторе Газа.

23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе, — написал Полянский.

Дипломат уверен, что речь идет лишь о «бесполезных междусобойчиках». На них Западу удастся поупражняться в антироссийской риторике. По словам Полянского, Россия подготовилась к этому мероприятию, у постпредства страны «боевое настроение».

Ранее также сообщалось, что за день до годовщины СВО Вашигтон планирует обнародовать новые санкции в отношении России. Ограничения будут направлены против «более чем 500 целей», сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.