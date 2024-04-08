Стало известно о подготовке контактов между Путиным и Эрдоганом Песков: контакты между Путиным и Эрдоганом возможны в обозримой перспективе

Фото: kremlin.ru/ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Контакты между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовятся и возможны в обозримой перспективе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, точные сроки пока не определены.

Контакты на высшем уровне в целом готовятся. Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены. Но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что Турция сотрудничает с Россией в расследовании дела по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Анкара изучает в том числе данные о связях нападавших с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и обменивается информацией с Москвой.

Также сообщалось, что имеющиеся проблемы по банковским переводам из России в Турцию пока не коснулись энергетического сотрудничества государств. Источник в одном из госбанков страны подчеркнул, что таких рисков исключать нельзя.

В феврале ряд СМИ распространил сведения, что Турция и Россия обсуждают создание совместного банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США.