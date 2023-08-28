Назван возможный претендент на пост президента России РИА Новости: ЛДПР планирует выдвинуть Слуцкого на выборы президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Либерально-демократическая партия России планирует выдвинуть Леонида Слуцкого на выборы президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в партии. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято ближе к съезду ЛДПР, который состоится зимой. В то же время источник агентства подчеркнул, что подготовка к выдвижению Слуцкого уже ведется.

Подготовка к выдвижению Слуцкого на президентские выборы идет. Однако окончательное решение будет принято ближе к съезду, — заявил источник.

Слуцкий ранее высказался о судьбе Молдавии. По его мнению, власти страны приближают ее к кризису по украинскому сценарию, высылая российских дипломатов. Он также подчеркнул, что президент Молдавии Майя Санду идет в фарватере Запада, обостряя отношения с Россией и разрывая многовековые связи, сформировавшиеся между двумя государствами. Москва даст Молдавии симметричный ответ на высылку дипломатов, как это принято в дипломатической практике, подытожил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имя следующего президента России. По его мнению, им станет действующий глава государства Владимир Путин. Лукашенко подчеркнул, что соперников на политическом поле у Путина нет.