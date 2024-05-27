Карасин: подготовка к открытию генконсульства РФ в Карабахе скоро начнется

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Ханкенди

Подготовка к открытию генерального консульства России в городе Ханкенди в Карабахе начнется в ближайшее время, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС. В ходе встречи с делегацией азербайджанского парламента во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым он отметил, что Москва рассчитывает на поддержку Баку в этом вопросе.

Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку, — сказал Карасин.

По словам сенатора, лучше всего было бы открыть российское диппредставительство в регионе в текущем году. Он отметил, что это позволило бы двум странам устранить «диспаритет во взаимном консульском присутствии».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к гражданам страны заявил, что пограничная служба СНБ взяла на себя охрану государственной границы в Тавушской области. До этого Ереван и Баку договорились с 24 мая отвести войска с участка границы рядом с тремя селами в регионе и доверить охрану пограничникам.