Стало известно, как в Израиле относятся к возможному визиту Зеленского Тimes of Israel: Зеленского в Израиле встретят с распростертыми объятиями

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Израиль на неопределенный срок, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Однако, по данным журналистов, украинский лидер все еще намерен посетить еврейское государство. Если визит все же состоится, его будут встречать с распростертыми объятиями, пишет издание.

Если президент [Украины Владимир] Зеленский приедет в Израиль, его встретят с распростертыми объятиями, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил желание посетить Израиль вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном на фоне обострения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Но израильская сторона дала понять Киеву, что этот визит будет несвоевременным. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов объяснил, что Израиль отказал Зеленскому, так как Иерусалиму сейчас не до президента Украины. По его словам, украинский лидер пытается вновь оказаться в центре мирового информационного пространства, откуда он был вытеснен ближневосточными событиями.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял попытку Зеленского вернуть внимание Запада к собственной персоне путем посещения Израиля.