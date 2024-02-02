Стало известно о планах США провести учения по соседству с Россией Грузия в 2024 году может дважды провести у себя учения совместно с США

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Власти Грузии в 2024 году планируют совместно с США провести на своей территории учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner, говорится в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, направленной в парламент. Кроме того, Грузия продолжит формирование киберкомандования в силах обороны, а также в рамках сотрудничества с НАТО начнет реализацию проекта по созданию киберлаборатории.

В 2024 году Грузия примет учения сил специальных операций Европейского командования США Trojan Footprint, а также грузино-американские многонациональные учения Noble Partner. Вместе с тем грузинские военные примут участие в учениях, запланированных США за рубежом, — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, страны НАТО планируют создать систему, получившую неформальное название «военный Шенген». Она позволит военным формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран, состоящих в НАТО. Предполагается, что ее могут согласовать до июльского саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне.

В начале декабря в Грузии прошли военные учения Maple Arch. Помимо грузинских военнослужащих, участие в маневрах также приняли военные из Канады, Венгрии, Греции, Литвы, Норвегии, Польши и Северной Македонии. Кроме того, на них были приглашены украинские военнослужащие. Целью учений стало приближение Грузии к стандартам НАТО.