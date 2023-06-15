Стало известно о планах Путина посетить Турцию Помощник президента Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдогана, сообщил «Интерфаксу» помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он добавил, что конкретные сроки еще не обсуждались.

Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались, — сказал Ушаков.

Международный уголовный суд ранее выдал ордеры на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение Международного уголовного суда, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.

Впоследствии сообщалось, что руководство Южно-Африканской Республики опасается, что Путин будет настаивать на личном участии в саммите БРИКС, и ищут пути решения этого вопроса. Власти страны обеспокоены тем, что российский лидер не согласится на вариант участия, который предполагает только его виртуальное присутствие.