Стало известно о планах Путина посетить страны Ближнего Востока Ушаков: Путин запланировал рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Президент России Владимир Путин запланировал рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, они состоятся в течение текущей недели, сообщил Telegram-каналу SHOT помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он выразил надежду на плодотворность предстоящих переговоров.

Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего будут с наследным принцем Саудовской Аравии. До этого мы будем еще в ОАЭ, там тоже будет рабочий визит. Надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными, — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса может состояться в этом году. По его словам, переговоры остаются на повестке дня российского лидера, однако ни точная дата, ни место проведения встречи пока не назначены.

До этого Песков заявил, что встреча двух лидеров откладывается. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов также сообщал, что визит Аббаса в Россию был запланирован на 15 ноября, но был отложен по просьбе руководства арабской страны. Он отметил, что перенос поездки связан с тяжелой обстановкой в регионе.