Стало известно о планах Лаврова посетить КНДР МИД РФ: Лавров посетит КНДР с официальным визитом 18–19 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит официальный визит в Северную Корею, сообщается на сайте МИД РФ. Поездка запланирована на 18–19 октября. Глава ведомства посетит республику по приглашению северокорейского коллеги.

18–19 октября по приглашению Министерства иностранных дел КНДР Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава государства отметил активное развитие двусторонних связей между Москвой и Пхеньяном по всем направлениям. Он также выразил надежду, что региональная безопасность и стабильность на Корейском полуострове будут расти.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани ранее посетил Москву с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Премьер и глава государства обсудили вопросы логистики и энергетики, а также безопасность в регионе.