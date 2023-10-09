Стало известно о планах Госдумы переписать закон о выборах президента ТАСС: Госдума планирует переписать закон о выборах президента до конца октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы планируют внести ряд уточнений в закон о выборах президента, передает ТАСС со ссылкой на источник. Парламентарии намерены обсудить изменения в нормативно-правовую базу до конца октября.

Совет включил в программу работы Госдумы на октябрь подготовленный депутатами и сенаторами проект об уточнении законодательных норм о выборах президента, — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к законопроекту до 15 октября.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совет Федерации, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он также напомнил, что глава государства Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил отменить выборы президента России на время проведения спецоперации ВС РФ. Он также добавил, что можно провести голосование только с одним кандидатом — Владимиром Путиным. По словам Кадырова, в настоящий момент нет другого человека, который мог бы защитить Россию.