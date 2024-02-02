В России выдали первый орден «За доблестный труд» Коллектив НПО «СПЛАВ» первым получил орден «За доблестный труд»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Коллектив АО «Научно-производственное объединение „СПЛАВ“ имени А. Н. Ганичева» первым получил орден «За доблестный труд», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Данная государственная награда была учреждена накануне.

За выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала Российской Федерации наградить орденом «За доблестный труд» коллектив акционерного общества «Научно-производственное объединение „СПЛАВ“ имени А. Н. Ганичева», Тульская область, — говорится в указе.

Российский лидер накануне подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Документ появился на портале официального опубликования правовых актов 1 февраля. Согласно содержанию документа, россияне будут получать госнаграду за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Сюда же относится высокая производительность на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые способствуют повышению конкурентоспособности различных отраслей российской экономики и некоторых видов продукции.