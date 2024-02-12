Стало известно о переходе украинской элиты на сторону России Нарышкин: случаи перехода украинской элиты на сторону России уже есть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Случаи перехода украинской элиты на сторону России уже есть, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться подобного «предательства» и эти опасения оправданы.

В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли, — сказал Нарышкин.

Ранее он сообщил, что США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. По его словам, этот пост может занять действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В задачи «наместника» будет входить недопущение действий украинских властей, которые не были согласованы с Вашингтоном и Лондоном. Будущий «спецпосланник» должен будет предлагать вместо таких шагов «правильные, с точки зрения англосаксов, решения».

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков считает, что если в стране учредят должность «спецпосланника», то предположение, что Украину не уважают члены НАТО и Евросоюза, подтвердится. По его словам, если данный пост займет нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, Киев ждет еще более печальное будущее.