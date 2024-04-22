Стало известно о новых преступлениях Аббасова после убийства байкера СК: Аббасов и соучастники совершили иные преступления при попытке скрыться

Обвиняемый в убийстве мотоциклиста в Москве Шахин Аббасов со своими подельниками при попытке скрыться от правосудия «совершили и иные преступления», сообщила следователь на заседании Замоскворецкого суда Москвы, где рассматриваются ходатайства об аресте шестерых фигурантов дела. По ее словам, которые передает РИА Новости, им будет дана соответствующая правовая оценка. Что это были за преступления, следователь не уточнила.

Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка, — заявила следователь.

Также стало известно, что отец главного подозреваемого общался с родственниками потерпевших. По данным следствия, он пытался урегулировать с ними вопрос, чтобы избежать уголовного дела.

До этого сообщалось, что гражданин Азербайджана Шахин Аббасов возражал в ходе заседания в суде против ареста. Комментируя преступление, подсудимый заявил, что «не желал этого, но так получилось». Он отметил, что сожалеет о случившемся.

Убийство 25-летнего мотоциклиста произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался в больнице.