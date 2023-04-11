В РФ возбудили первое уголовное дело о присвоении активов российского банка Генпрокуратура сообщила о возбуждении дела из-за присвоения Киевом российских активов

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В России возбудили первое уголовное дело о мошенничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности после экспроприации активов российского банка на Украине, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, передает РИА Новости. По его словам, конфискованное Киевом имущество оценивается более чем в $1 млрд.

Высокопоставленные должностные лица киевского режима в лице высшего политического руководства страны, желая причинить ущерб интересам РФ, российскому банку, а также гражданам Украины, являющимся его клиентами, на протяжении длительного времени, используя свои управленческие ресурсы и законотворческие возможности, ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны, — сказал Иванов.

Отмечается, что банк неоднократно пытался рeализовать активы, чтобы предоставить украинским клиентам возможность пoлучать финансовые услуги «без оглядки на политические предпочтения киeвского режима». Но Киев блокировал такие пoпытки. Название банка официально не раскрывается, но иcточник, знакомый с материалами дела, уточнил, что речь идет о «дочке» Cбербанка.

Ранее сообщалось, что власти ЕС до сих пор не могут найти и заморозить большую часть российских активов. Согласно официальной статистике Европейской комиссии, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд, однако на данный момент удалось заморозить лишь около €21 млрд.