Гладков предупредил о подделывающих его голос мошенниках Гладков заявил, что мошенники рассылают голосовые сообщения от его имени

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Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил граждан, что от его имени мошенники рассылают фейковые голосовые сообщения. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона написал, что таким образом злоумышленники пытаются создать социальную напряженность среди населения.

Мы уже привыкли к тому, что с достаточной периодичностью рассылаются письма с поддельными подписями, например, моими, замгубернатора, министров с просьбой оказать финансовую помощь. <...> Понимаем, что прогресс не стоит на месте, поэтому вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения (можно послушать на видео), — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что власти региона борются с подобными «вражескими проявлениями». Гладков обратил внимание, что не занимается рассылкой голосовых сообщений в своих соцсетях. Глава региона призвал жителей быть бдительными и уточнять любую информацию через приемную губернатора.

Ранее об аналогичных случаях мошенничества сообщил мэр Рязани Виталий Артемов. Глава города заявил, что аферисты представляются его именем и рассылают пользователям в Telegram различную информацию. Мэр призвал рязанцев не вступать в контакт со злоумышленниками и не реагировать на странные сообщения.