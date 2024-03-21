Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область Минобороны РФ: еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку на российский регион пресекли около 17:40 мск.

Около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено здание «Белгород Арены». По словам директора спорткомплекса, повреждения получили кабинеты главы и секретаря, а также некоторое оборудование и остекление учреждения. Как сообщили в Минобороны, утром 21 марта над Белгородской областью сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».

Под обстрел ВСУ ранее снова попал поселок Теткино в Курской области. Населенный пункт подвергается атакам со стороны украинской армии в течение 10 дней подряд. Губернатор Роман Старовойт заявил, что в результате утреннего обстрела была повреждена газовая труба.