Стало известно о назначении нового начальника Росгвардии в Москве Хинштейн: Путин назначил генерал-майора Сонина начальником Росгвардии по Москве

Фото: 50.rosguard.gov

Василий Сонин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника Главного управления Росгвардии по Москве, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам парламентария, им стал генерал-майор Василий Сонин.

Указом Президента генерал-майор полиции Василий Сонин назначен сегодня начальником Главного управления Росгвардии по г. Москве. Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства, — написал Хинштейн.

Ни столичное управление Росгвардии, ни пресс-служба Кремля пока не публиковали указ о назначении Сонина на эту должность. Сейчас генерал-майор указан начальником на сайте подмосковного управления ведомства. Там отмечается, что Сонину 46 лет, а звание генерал-майора полиции он получил в феврале 2023 года.

Ранее стало известно, что Путин освободил от должности посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина. Должность посла вместо Шульгина занял Владимир Тарабрин, который также стал постпредом при ОЗХО. В последнее время он занимал должность директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД.