Стало известно о массовых звонках о минировании после теракта в «Крокусе» Патрушев: массовые звонки о минировании зафиксированы после теракта в «Крокусе»

Фото: НАК

Массовый обзвон экстренных служб России с ложными сообщениями о минировании был зафиксирован сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС. По его словам, которые приводит ТАСС, звонки производились с территории Украины.

Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий, — сказал Патрушев.

Он также отметил, что следы теракта ведут к украинским спецслужбам. При этом Патрушев добавил, что Украина полностью контролируется США, которые создали и ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), и «Аль-Каиду» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Тем временем стало известно, что родственникам выдали тела 84 опознанных погибших при теракте в «Крокусе». Останки находились в судебно-медицинском морге в столичном Царицыно. Общее число жертв трагедии, по последним данным Следственного комитета России, составляет 145 человек.