Стало известно о крупных утечках личных данных россиян Роскомнадзор: порядка 200 млн записей о россиянах утекли в Сеть в 2023 году

С начала 2023 года произошло более 70 утечек персональных данных, в результате которых в Сеть попало около 200 млн записей о россиянах, рассказал ТАСС на полях ПМЭФ замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. По его словам, ведомство проводит проверки.

Порядка 75 крупных утечек данных зафиксировано в 2023 году. Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 млн записей о россиянах, которые утекли в Сеть, — сообщил Вагнер.

Замглавы РКН отметил, что много крупных утечек было и в 2022 году, когда в интернет утекли порядка 600 млн записей о гражданах РФ. По словам Вагнера, если в этом году в Сеть попало втрое меньше данных, значит, масштабы утечек уменьшаются.

Ранее в «Лаборатории Касперского» отметили, что если ранее объектом хакерских атак в основном становились компании мелкого и среднего бизнеса, то в 2023 году киберпреступники все чаще атакуют крупные организации. По данным «Касперского», в начале года в открытом доступе появилось примерно на треть больше значимых баз российских компаний, чем фиксировали годом ранее.

Разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер ранее рассказал, что в 99% случаев причиной «взломов» баз с данными клиентов компаний являются действия самих сотрудников этих организаций. По мнению специалиста, работники могут инициировать утечку по личным, в том числе политическим причинам, или в результате внутренних конфликтов.