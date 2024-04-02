Число выдворенных из России иностранных граждан в 2023 году выросло на 65% по сравнению с прошлым годом, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства. В количественном выражении, по его словам, это 110 тысяч нарушителей российского законодательства.
Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей, это на 65% больше, чем годом ранее, — сказал он.
Ранее сообщалось, что по итогам профилактических рейдов в Санкт-Петербурге из России будет принудительно выдворено 418 иностранных граждан. Отмечается, что речь идет о мигрантах, которые нарушили трудовое законодательство страны.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.
Также в России следует подумать над контролем за финансовыми потоками мигрантов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Это, по его словам, позволит соответствующим органам отслеживать все движение денежных средств на карточках.