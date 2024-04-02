Виктор Сидоренко

Стало известно о кратном росте числа выдворенных из России иностранцев Колокольцев: число выдворенных из России иностранцев выросло на 65% в 2023 году

2 апреля 2024 в 15:36

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины во время оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант»