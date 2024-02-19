Стало известно о готовящихся при поддержке США химпровокациях против ВС РФ Гаврилов: Киев при поддержке США готовит против ВС РФ опасные химпровокации

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Константин Гаврилов

Украинские власти готовят при поддержке США и их союзников опасные химические провокации против Вооруженных сил России, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он отметил, что Москва уже информировала об американской поставке Киеву химических веществ, шрапнельных боеприпасов и средств индивидуальной защиты. По его словам, российская сторона требует от государств — участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку.

Осознавая, что ситуацию на поле боя не удается изменить в пользу ВСУ коренным образом, киевский режим при поддержке Вашингтона и его сателлитов осуществляет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ в нарушение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, — сказал Гаврилов.

По данным Минобороны России, украинские военные применили токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет», 19 августа 2022. Аналогичное вещество обнаружено 28 января 2024 во время оперативно-разыскных мероприятий в схроне в Мелитополе. 8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников.

Также, по данным ведомства, 31 января 2024 ВСУ применили неизвестный токсичный химикат, действие которого приводило к ожогам верхних дыхательных путей. Анализ показал наличие антрахинона. 28 декабря 2023 на краснолиманском направлении были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс», способного вызывать ожоги кожи и паралич дыхания.

Ранее также сообщалось, что украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых субъектов РФ. Речь идет в том числе о химических средствах борьбы с беспорядками.