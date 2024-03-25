Стало известно о еще одном преступлении террористов после бойни в «Крокусе» Бастрыкин: террористы после атаки на «Крокус» сбили на машине семью с детьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Преступники, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», сбили семью с двумя детьми, выезжая со стоянки комплекса, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, несовершеннолетние госпитализированы, передает пресс-служба Кремля.

Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов — семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализированы, — говорится в сообщении.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.

Ранее МЧС России опубликовало обновленный список людей, которые стали жертвами теракта. В него вошли 95 человек, чьи личные данные были подтверждены судмедэкспертами. Согласно информации министерства, список актуален на 20:00 мск и будет пополняться. На данный момент подтверждено, что при нападении на «Крокус» погибли 139 человек.