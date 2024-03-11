Стало известно о дополнительном финансировании газификации россиян Власти выделят дополнительный миллиард на программу адресной газификации

Российское правительство выделит дополнительный миллиард рублей на адресные выплаты по программе социальной газификации, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Уточняется, что средства получат 57 регионов страны

Дополнительно направим на эти цели 1 млрд рублей. Эти средства получат субъекты Российской Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью. Соответствующее распоряжение подписано, — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что помощь получат участники СВО с семьями, ветераны ВОВ, многодетные родители и люди с невысокими доходами. Это будут «субсидии на покупку необходимого оборудования и оплату его присоединения к газораспределительным магистралям». Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации. В частности, глава государства предложил включить в нее садовые товарищества. Также Путин рассказал о планах по газификации Камчатки и других регионов с помощью сжиженного природного газа.

До этого заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что газифицировать все регионы России не имеет смысла, поскольку многие жители отдаленных населенных пунктов сами не хотят переходить на газ. Энергоэксперт подчеркнул, что это связано с высокими ценами.