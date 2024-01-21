Названо число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке Будрин: восемь человек погибли во время обстрела ВСУ рынка в Донецке

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум восемь человек погибли при обстреле рынка в Донецке украинской армией, сообщил ТАСС глава районной администрации Анатолий Будрин. По данным агентства, еще пять жителей получили ранения различной степени тяжести.

Восемь человек погибли, — говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил в своем Telegram-канале информацию о восьми погибших. Он добавил, что данные о пострадавших продолжают поступать.

По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 8 погибших. Информация продолжает поступать, — написал Кулемзин.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями удара по микрорайону Текстильщик на юго-западе Донецка. На опубликованных кадрах можно увидеть разрушения внутри одного из помещений.

До этого двое мирных жителей погибли в Херсонской области в результате обстрела ВСУ города Алешки. Многие жилые дома получили многочисленные повреждения.

ВСУ за прошедшие сутки 43 раза открывали огонь по территории ДНР. Украинские военные выпустили по региону 161 единицу различных боеприпасов. В результате ударов были повреждены 44 жилых дома и 21 объект гражданской инфраструктуры.