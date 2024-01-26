Стало известно о сокращении численности населения в России Численность населения России сократилась до 146,2 млн человек

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Росстат зафиксировал снижение численности населения России на 244 тысячи человек в 2023 году, передает РБК. Общее число жителей в стране снизилось до 146,204 млн человек, согласно официальной статистике.

Численность постоянного населения РФ за год сократилась на 0,17%. При этом за 2022 год население России сократилось на 532,6 тысячи человек, что говорит о замедлении темпов снижения численности в 2023-м. Однако в своей оценке Росстат не учитывал жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Представленные данные оказались оптимистичнее базового прогноза Росстата, предполагавшего, что население России в 2023 году сократится на 368 тысяч человек, до 146,08 млн жителей.

Среди регионов наибольший упадок зафиксировали в Кузбассе и Нижегородской области, где население сократилось на 20,2 тысячи и 20 тысяч человек. Кроме того, на 19 тысяч человек просел показатель в Саратовской области, также на 16 тысяч жителей стало меньше в Свердловской области.

Наибольший прирост зафиксировали в Подмосковье, где жителей стало на 59,2 тысячи больше. Москва за год выросла на 50,5 тысячи человек. Третье место заняла Тюменская область, где население увеличилось на 41,8 тысячи человек.